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إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية

إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية

أبرز المواد

إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية

إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=981420
المناطق - واس:

أسفرت 10062 جولة رقابية وتفتيشية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة خلال الأسبوع الماضي عن إغلاق 80 منشأة، وتحرير 402 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق “توكلنا”.

واستقبلت عبر مركز البلاغات “940”، 3821 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومخالفات البلدية، مؤكدة ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة لمعالجتها.

وتواصل تكثيف جولاتها الرقابية وحملاتها التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزامها وتطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة “ممتثل” في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

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