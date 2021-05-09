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أمير نجران يطلع على تقرير المنحنى الوبائي ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمير نجران يطلع على تقرير المنحنى الوبائي ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

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أمير نجران يطلع على تقرير المنحنى الوبائي ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمير نجران يطلع على تقرير المنحنى الوبائي ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=981424
المناطق - واس:

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بجهود القيادة الرشيدة – حفظها الله- لتقديم كل ما يلزم ، وتسخير كافة الإمكانيات ، للحد من انتشار فيروس كورنا.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم ، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم وعدد من المختصين في صحة المنطقة.

واطلع الدكتور بني هميم ، سموه على تقرير عن المنحنى الوبائي في المنطقة ومعدلات التحصين التي تمت ، وجهود المديرية العامة لصحة نجران في إجازة عيد الفطر المبارك .

وأشاد سمو أمير منطقة نجران بصحة المنطقة ، وما تقوم به لخدمة المجتمع وتقديم اللقاحات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة وعلى مدار الساعة ،مثمناً للقائمين عليها ما بذل من جهد وعمل دؤوب في هذا المجال ، مشدداً على كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل دقة من مختلف الجهات المعنية، للحد من انتشار فيروس كورنا.

من جانبه أوضح مدير عام صحة نجران أنه تم وضع خطه للعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في عيد الفطر ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية والأماكن العامة ، والقيام بحملات توعوية مستمرة لحث المجتمع على أخذ اللقاح ، مؤكداً استمرار تقديم اللقاح من خلال 14 مركزاً في المحافظات والمراكز.

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