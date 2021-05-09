احدث الأخبار

الأمير سلطان بن سلمان وعدد من مسؤولي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يتفقدون مشروع ” خير مكة ” الخيري
منطقة مكة المكرمة
 وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام
المنطقة الشرقية
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر ومليجة واللهابة مع قرب عيد الفطر
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
أبرز المواد
 وزارة الحج تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 وفق الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 “الصحة”: 13 وفاة و942 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تجري تعديلات على البروتوكولات الاحترازية لمحال الحلاقة وصالونات التجميل
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على تقرير المنحنى الوبائي ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على جازان حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
الأمير سلطان بن سلمان وعدد من مسؤولي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يتفقدون مشروع ” خير مكة ” الخيري

الأمير سلطان بن سلمان وعدد من مسؤولي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يتفقدون مشروع ” خير مكة ” الخيري

منطقة مكة المكرمة
وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

أبرز المواد
أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

المنطقة الشرقية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أبرز المواد

البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
http://almnatiq.net/?p=981444
المناطق - واس

يعقد البرلمان العربي جلسة طارئة يوم 19 مايو الجاري بالقاهرة، لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واقتحامها المسجد الأقصى، واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان له اليوم أن الجلسة الطارئة ستبحث أيضًا التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وسياسة الاستيطان المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة وقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم جميع حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
وزارة الحج تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 وفق الإجراءات الوقائية

وزارة الحج تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 وفق الإجراءات الوقائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*