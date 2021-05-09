احدث الأخبار

الأمير سلطان بن سلمان وعدد من مسؤولي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يتفقدون مشروع ” خير مكة ” الخيري
منطقة مكة المكرمة
 وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام
المنطقة الشرقية
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر ومليجة واللهابة مع قرب عيد الفطر
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
أبرز المواد
 وزارة الحج تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 وفق الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 “الصحة”: 13 وفاة و942 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تجري تعديلات على البروتوكولات الاحترازية لمحال الحلاقة وصالونات التجميل
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على تقرير المنحنى الوبائي ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على جازان حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
الأمير سلطان بن سلمان وعدد من مسؤولي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يتفقدون مشروع ” خير مكة ” الخيري

الأمير سلطان بن سلمان وعدد من مسؤولي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يتفقدون مشروع ” خير مكة ” الخيري

منطقة مكة المكرمة
وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

أبرز المواد
أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

المنطقة الشرقية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أبرز المواد

أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر ومليجة واللهابة مع قرب عيد الفطر

أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر ومليجة واللهابة مع قرب عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=981447
المناطق - واس

أكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلديات جوف بني هاجر، ومليجة، واللهابه استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي، بعدد من الإجراءات والتجهيزات، والرقابة والنظافة والصيانة، ووضع خطة شاملة.
وأوضحت الأمانة أنه تم تكثيف الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر على الأنشطة كصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، وجميع الأنشطة الأخرى.
وأكدت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة “ممتثل” التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وهيأت الأمانة جميع المصليات والجوامع لاستقبال المصلين بتعقيم وتطهير مداخل ومخارج ومحيط الجوامع، كما شملت الأعمال تهيئة مواقف السيارات بالجوامع والمصليات والطرق المؤدية لها، بتكثيف أعمال النظافة والكنس الآلي واليدوي وصيانة الأرصفة والمطبات.
وكثفت العمل على صيانة وتنظيف الحدائق العامة بجميع الهجر الواقعة داخل نطاق البلدية، أعمال زينة الشوارع بالمجسمات الجمالية وعقود الزينة وصيانة الإنارة التجميلية بمدخل الهجر وتهيئة الحدائق العامة بتعقيم ألعاب الأطفال لاستقبال المتنزهين، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام
إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية

إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية
أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م

أكثر من 6 آلاف مستفيداً من خدمة الطب المنزلي بصحة حفر الباطن خلال شهر إبريل لعام 2021م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*