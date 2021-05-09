أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر ومليجة واللهابة مع قرب عيد الفطر

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أكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلديات جوف بني هاجر، ومليجة، واللهابه استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي، بعدد من الإجراءات والتجهيزات، والرقابة والنظافة والصيانة، ووضع خطة شاملة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تكثيف الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر على الأنشطة كصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، وجميع الأنشطة الأخرى.

وأكدت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة “ممتثل” التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وهيأت الأمانة جميع المصليات والجوامع لاستقبال المصلين بتعقيم وتطهير مداخل ومخارج ومحيط الجوامع، كما شملت الأعمال تهيئة مواقف السيارات بالجوامع والمصليات والطرق المؤدية لها، بتكثيف أعمال النظافة والكنس الآلي واليدوي وصيانة الأرصفة والمطبات.

وكثفت العمل على صيانة وتنظيف الحدائق العامة بجميع الهجر الواقعة داخل نطاق البلدية، أعمال زينة الشوارع بالمجسمات الجمالية وعقود الزينة وصيانة الإنارة التجميلية بمدخل الهجر وتهيئة الحدائق العامة بتعقيم ألعاب الأطفال لاستقبال المتنزهين، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.