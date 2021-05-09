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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=981453

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات قبل الموعد المحدد لها ليتسنى لهم قضاء حوائجهم قبل مناسبة عيد الفطر المبارك.
واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية.

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