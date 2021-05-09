الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات قبل الموعد المحدد لها ليتسنى لهم قضاء حوائجهم قبل مناسبة عيد الفطر المبارك.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية.