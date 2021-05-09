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أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

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أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام
http://almnatiq.net/?p=981455
المناطق - الدمام

قامت أمانة المنطقة الشرقية بترسية وتوقيع العقد الاستثماري الخاص لبناء مباني وطوابق للمواقف والساحات مع احدى الشركات الوطنية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها وطرح الاستثمارات النوعية وتطوير المناطق المركزية والاقتصادية ومواكبة التوجهات لأنسنة المدن وتعزيز الاستثمارات بالمدن.

والمواقع تم ترسيتها على احدى الشركات الوطنية تتضمن إنشاء وتطوير مباني وطوابق وساحات مخصصة للمواقف، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة والإدارة وبناء مجموعة من المحلات التجارية الإضافية وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية لتطبيق مفهوم المدن الذكية وعناصر جودة الحياة، بقيمة تقدر بـ 117 مليون ريال، والتي ستساهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار ومرتادي وملاك الأسواق.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أكد على اشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص، مشيرا الى أن المحفظة الاستثمارية لمنظومة المواقف تزيد قيمتها عن المليار و600 مليون ريال، حيث ستساهم فب تعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف وتطوير الخدمات.

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