احدث الأخبار

وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام
المنطقة الشرقية
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر ومليجة واللهابة مع قرب عيد الفطر
المنطقة الشرقية
 البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
أبرز المواد
 وزارة الحج تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 وفق الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 “الصحة”: 13 وفاة و942 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تجري تعديلات على البروتوكولات الاحترازية لمحال الحلاقة وصالونات التجميل
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على تقرير المنحنى الوبائي ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إغلاق 80 منشأة غير ملتزمة بإجراءات كورونا في الشرقية
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على جازان حتى التاسعة مساءً
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية: اعتماد الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة
أبرز المواد
وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

أبرز المواد
أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

أمانة الشرقية.. ترسية عقد استثماري للمواقف بالمنطقة المركزية بالدمام

المنطقة الشرقية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أبرز المواد
أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر ومليجة واللهابة مع قرب عيد الفطر

أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية في جوف بني هاجر ومليجة واللهابة مع قرب عيد الفطر

المنطقة الشرقية

وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية
http://almnatiq.net/?p=981458
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم , المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الشقيقة عادل بن سلمان عليوي.
وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وعبر عليوي عن شكره لمعالي وزير الاعلام المكلف على دعوته لزيارة المملكة ولقاء معاليه الذي تم خلاله مناقشة سبل دعم وتوثيق العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون الثنائي بين الجانبين السعودي والعراقي ؛ موضحاً أن معالي وزير الإعلام المكلف أبدى الاستعداد لتقديم التسهيلات والتعاون وفتح آفاق التطوير بين الجانبين وترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع بين الشعبين .
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين المملكة والعراق .
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد وصل إلى جدة أمس وأدى مناسك العمرة.
وقدم عليوي شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – على حسن الضيافة والاستقبال .
وقال : ما لاحظته من دقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أداء مناسك العمرة والإجراءات الصحية المطبقة التي يقوم بها المسؤولون بالمملكة يشار لها بالبنان ؛ وقد رأيت أدق التفاصيل من حرص على التباعد الجسدي ، وعمليات التعقيم بشكل مستمر وعلى مستوى عالٍ .

روابط ذات صلة

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم موعد إيداع معاشات شهر شوال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
وزارة الحج تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 وفق الإجراءات الوقائية

وزارة الحج تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 وفق الإجراءات الوقائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*