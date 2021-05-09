وزير الإعلام المكلف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية

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استقبل معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم , المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الشقيقة عادل بن سلمان عليوي.

وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وعبر عليوي عن شكره لمعالي وزير الاعلام المكلف على دعوته لزيارة المملكة ولقاء معاليه الذي تم خلاله مناقشة سبل دعم وتوثيق العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون الثنائي بين الجانبين السعودي والعراقي ؛ موضحاً أن معالي وزير الإعلام المكلف أبدى الاستعداد لتقديم التسهيلات والتعاون وفتح آفاق التطوير بين الجانبين وترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع بين الشعبين .

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين المملكة والعراق .

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد وصل إلى جدة أمس وأدى مناسك العمرة.

وقدم عليوي شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – على حسن الضيافة والاستقبال .

وقال : ما لاحظته من دقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أداء مناسك العمرة والإجراءات الصحية المطبقة التي يقوم بها المسؤولون بالمملكة يشار لها بالبنان ؛ وقد رأيت أدق التفاصيل من حرص على التباعد الجسدي ، وعمليات التعقيم بشكل مستمر وعلى مستوى عالٍ .