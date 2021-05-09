أمانة الجوف تزيل 240 ملصقاً ولوحة إعلانية وترفع 84 سيارة تالفة وكتلة خرسانية في سكاكا

المناطق - الجوف

واصلت أمانة منطقة الجوف أعمال تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية في مدينة سكاكا خلال شهر رمضان المبارك، ضمن جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن أعمال تحسين المشهد الحضري في مدينة سكاكا خلال شهر رمضان المبارك تضمنت إزالة 165 ملصقاً مخالفاً، و75 لوحة إعلانية، كما تم رفع 28 سيارة تالفة من الشوارع والساحات، إضافة إلى 56 كتلة خرسانية.

وأكدت الأمانة حرصها على مواصلة الحملات الميدانية لتحسين المشهد الحضري وإزالة الملصقات واللوحات المخالفة، ورفع المخلفات وكذلك المركبات التالفة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها.