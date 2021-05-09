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الصحة المصرية: إنتاج أول مليونَي جرعة من لقاح “سينوفاك” المضاد لكورونا محليًا بنهاية يونيو المقبل

الصحة المصرية: إنتاج أول مليونَي جرعة من لقاح “سينوفاك” المضاد لكورونا محليًا بنهاية يونيو المقبل

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الصحة المصرية: إنتاج أول مليونَي جرعة من لقاح “سينوفاك” المضاد لكورونا محليًا بنهاية يونيو المقبل

الصحة المصرية: إنتاج أول مليونَي جرعة من لقاح “سينوفاك” المضاد لكورونا محليًا بنهاية يونيو المقبل
http://almnatiq.net/?p=981478
المناطق - واس

أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أن أول شحنة لمواد تصنيع لقاح (سينوفاك) الصيني المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى مصر يوم 18 مايو الجاري، متوقعة إنتاج أول مليونَي جرعة من اللقاح الصيني بنهاية شهر يونيو المقبل، فضلاً عن إنتاج 40 مليون جرعة من هذا اللقاح في أول العام المقبل.
وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم: إن مصر ستصبح مركزا لتصنيع وتصدير اللقاحات لكل الدول الأفريقية بعد تصنيع لقاح “كورونا” محليًا، مشيرة إلى أن هناك رغبة في التعاون مع روسيا بشأن تصنيع لقاح (سبوتنيك v) في مصانع (فاكسيرا) بمصر، وسيتم إبرام جميع اتفاقيات التصنيع خلال المدة القادمة.
وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية في الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي وكل الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفحص الحمض النووي، وعدم الاعتماد فقط على شهادة الـ (بي سي آر) للقادمين من بعض الدول التي شهدت تحوّرًا لفيروس “كورونا”، لافتة النظر إلى أن المعامل المركزية بمصر تقوم بعمل تسلسل جيني للفيروسات، ولم يتم أي رصد للفيروس المتحور.

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