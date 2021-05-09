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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (31) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (31) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (31) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (31) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
http://almnatiq.net/?p=981481
المناطق - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و(13) مقيمًا من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1146) رأسًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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