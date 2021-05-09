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البحرية الأمريكية تصادر شحنة أسلحة قادمة من إيران في بحر العرب

البحرية الأمريكية تصادر شحنة أسلحة قادمة من إيران في بحر العرب
http://almnatiq.net/?p=981493
المناطق - وكالات

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، الأحد، إن تحقيقا أوليا للبحرية كشف أن سفينة الأسلحة التي تمت مصادرتها مؤخرا في بحر العرب جاءت من إيران.

وأوضح المسؤول، لوكالة “أسوشيتد برس” أن الأسلحة المضبوطة تشبه تلك الخاصة بشحنات أخرى تم اعتراضها، وكانت في طريقها للحوثيين باليمن.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “بناء على مقابلات مع الطاقم والمواد التي تمت مصادرتها على متن السفينة، توصل البحارة إلى أن السفينة جاءت من إيران”.

ويربط التصريح، الصادر عن البنتاغون، إيران، مرة أخرى، بتسليح الحوثيين رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت، في وقت سابق الأحد، مصادرتها شحنة أسلحة مخبأة على متن سفينة في بحر العرب تضم آلاف الأسلحة الهجومية، والمدافع الآلية، وبنادق القنص.

وأوضح الأسطول الخامس إن طراد الصواريخ الموجهة “يو.إس.إس مونتيري” صادر شحنة الأسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب، يوم السادس من مايو.

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