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بلدية بيشة تنجز ٩٥ ٪؜ من مشروع ممشى البلدية بطول ٢٥٠٠ متر

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بلدية بيشة تنجز ٩٥ ٪؜ من مشروع ممشى البلدية بطول ٢٥٠٠ متر

بلدية بيشة تنجز ٩٥ ٪؜ من مشروع ممشى البلدية بطول ٢٥٠٠ متر
http://almnatiq.net/?p=981502
المناطق - عسير

أكملت بلدية بيشة ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والمشاريع ٩٥ ٪؜ من أعمال تنفيذ وتجميل الممشى الواقع على امتداد طريق الملك سعود من دوار التراث حتى الحديقة المجاورة لدوار الساعة بطول ٢.٥ كم، بهدف إبراز الشكل الجمالي للمحافظة، وتوفير بيئة صحية ومتنفس طبيعي للسكان .
وأشار رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان إلى أن الأعمال التي تم الانتهاء منها شملت تركيب أعمدة الإضاءة وزراعة جانبي الممشى وتوفير مواقف لخدمة الزوار كما يتميز بالأرصفة الجانبية ونظام ري حديث .
وذكر أن هذا المشروع يرمي إلى تشجيع وحث أفراد المجتمع على الاهتمام بممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة للحفاظ على لياقتهم البدينة والصحية، وذلك ضمن مساعي بلدية بيشة إلى الارتقاء بجودة المرافق العامة وتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع، وتعزيز جودة الحيـاة في محافظة بيشة، وكذلك ترسيخ وتطبيق رؤية البلدية في زيادة الرقعة الخضراء المستدامة في كافة المناطق والشوارع العامة مختتماً شكره لرئيس الشؤون الفنية في البلدية المهندس محمد فلاح القحطاني وقسم المشاريع في البلدية .

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