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“التجارة” تكثف جولاتها على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس والحلويات.. وتدعو لتجنب أوقات الذروة

“التجارة” تكثف جولاتها على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس والحلويات.. وتدعو لتجنب أوقات الذروة

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“التجارة” تكثف جولاتها على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس والحلويات.. وتدعو لتجنب أوقات الذروة

“التجارة” تكثف جولاتها على منافذ بيع زكاة الفطر ومحلات الملابس والحلويات.. وتدعو لتجنب أوقات الذروة
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http://almnatiq.net/?p=981505
المناطق - واس

تنفذ وزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وتهدف هذه الجولات للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، والتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.
وحثت وزارة التجارة عموم المستهلكين على التسوق لمستلزمات عيد الفطر المبارك في أوقات مختلفة لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس “كورونا”.
كما أكدت أن التسوق في أوقات مختلفة “خارج وقت الذروة” يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة “الكاشير”، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، سيما وأن الوزارة قد وجهت المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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