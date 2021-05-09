بأدنى حصيلة منذ أكثر من عام.. وفاتان جراء كورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

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http://almnatiq.net/?p=981515
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن فيروس كورونا فقط، مقابل سبع وفيات في اليوم السابق.

وحسب الإحصاءات المنشورة على موقع الوزارة، يمثل ذلك أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس التاجي في المملكة المتحدة منذ الثامن من مارس 2020.

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 2177 إصابة جديدة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا، مقابل 2488 إصابة أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في بريطانيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و434860 إصابة مؤكدة منها 127605 وفيات.

ولا يزال في المستشفيات البريطانية 1152 مصابا بالفيروس، 163 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأجري في المملكة خلال اليوم الأخير أكثر من مليون و67 ألف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.

وتلقى أكثر من 35.3 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 17.6 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

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