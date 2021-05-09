الإمارات.. إلقاء القبض على أبرز تاجر مخدرات بريطاني

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http://almnatiq.net/?p=981521
المناطق - وكالات

تمكنت شرطة دبي من القبض على مايكل موورغان أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، المنتمي لعصابة إجرام دولية منظمة تمتهن الاتجار بالمخدرات.

وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أن “المتهم متورط في تهريب السموم المخدرة إلى المملكة المتحدة، وأن عملية إلقاء القبض عليه تمت عقب تلقي الشرطة للنشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)”.

من جهته، أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، أن “القبض على مووغان، يعكس مدى حرص القيادة العامة، بعملها تحت مظلة وزارة الداخلية على ترجمة نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان”.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري: “فرقنا عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية، والتي ساهمت في تحديد هويته ومكان إقامته، ثم عملت على متابعة تحركاته ونشاطاته وصولا إلى ساعة الصفر لضبطه”.

وقالت مديرة التحقيقات في الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة نيكي هولاند، إن “القبض على مووغان جاء نتيجة تحقيقات امتدت لسنوات، بالتعاون مع شركاء إنفاذ القانون في بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط، ونحن ممتنون بشكل خاص لشرطة دبي لجهودهم في تعقبه وإلقاء القبض عليه، وتقدمنا بطلب رسمي إلى الإمارات لتسلمه”.

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