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منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس
http://almnatiq.net/?p=981524
المناطق - واس

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء القادم، بناء على طلب دولة فلسطين، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.
ويبحث الاجتماع الاعتداءات المتواصلة على المقدسات، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

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