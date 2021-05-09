الإيسيسكو تعرب عن إدانتها الشديدة للانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس

المناطق - واس

أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته اليوم، أنها تشجب هذه التصرفات التي لا تفضي إلا لمزيد من العنف وسفك دماء الأبرياء، وتُحمِّلُ سلطات الاحتلال كاملَ المسؤولية إزاء ما يتعرض له العُزَّل من المدنيين ظلما واعتداء، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل كامل مسؤولياته لإيقاف هذا الظلم الشنيع، الذي يؤجج الكراهية، ويهدد السّلم الدولي.