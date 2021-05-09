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وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجيبوتي

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجيبوتي
http://almnatiq.net/?p=981534
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
وجرى خلال الاتصال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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