أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
وجرى خلال الاتصال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجيبوتي
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
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