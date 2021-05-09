وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجيبوتي

المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

وجرى خلال الاتصال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.