فرع هيئة الأمر بالمعروف بتبوك يبدأ تنفيذ خطته الميدانية لإجازة عيد الفطر المبارك

المناطق- تبوك:

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ التي تشمل تكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري أن الخطة تتضمن برامج توعوية ووقائية من خلال الفرق الميدانية بالإضافة إلى رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على التدابير والاحترازات الوقائية.