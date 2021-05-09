حرس الحدود يحتفل بتخريج (1385) خريجاً في ختام الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، احتفت المديرية العامة لحرس الحدود بتخريج (1385) خريجًا من الدورة التدريبية التأهيلية للفرد الأساسي بمعهد حرس الحدود بالرياض، بحضور مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري.

وعبّر مدير عام حرس الحدود المكلف عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود ، لما تحظى به القطاعات الأمنية عامة، وحرس الحدود خاصة، من دعم غير محدود في جميع المجالات.

وأعرب اللواء الشهري عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن حدود الوطن، والمحافظة على أمنه، مهنئاً الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.