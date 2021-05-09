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أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة

أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة

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أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة

أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=981562
المناطق_واس

تكثف أمانة منطقة نجران عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام وفق خطة عمل شاملة.
وأكدت أمانة المنطقة أن الوكالات والإدارات المعنية في الأمانة والبلديات المرتبطة رفعت جاهزيتها لموسم الإجازة والأعياد ، بتكثيف أعمال النظافة والرقابة الصحية في الأسواق والمحال التجارية، ومراقبة كل ما يتعلق بالصحة العامة ، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في إطار مسؤولية الأمانة الصحية والرقابية، إلى جانب تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات للأهالي والزوار.

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