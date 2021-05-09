احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تجهز 4800 جامعاً ومسجداً ومصلى لصلاة العيد بالرياض
أبرز المواد
 أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة
أبرز المواد
 حرس الحدود يحتفل بتخريج (1385) خريجاً في ختام الدورة التأهيلية للفرد الأساسي
محليات
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
دولي
 فرع هيئة الأمر بالمعروف بتبوك يبدأ تنفيذ خطته الميدانية لإجازة عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 في يومها العالمي .. سواحل المملكة موطن آمن للطيور المهاجرة
أبرز المواد
 رئيس وزراء باكستان يغادر جدة
محليات
 ولي العهد يوجّه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض للضعفين بتخصيص 20 مليون متر مربع لبناء 53 ألف وحدة سكنية جديدة
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الجيبوتي
محليات
 الإيسيسكو تعرب عن إدانتها الشديدة للانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس
أبرز المواد
 حراك اقتصادي لافت بأسواق الحلويات والمكسرات في رفحاء مع قرب حلول عيد الفطر
منطقة الحدود الشمالية
الشؤون الإسلامية تجهز 4800 جامعاً ومسجداً ومصلى لصلاة العيد بالرياض

الشؤون الإسلامية تجهز 4800 جامعاً ومسجداً ومصلى لصلاة العيد بالرياض

أبرز المواد
أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة

أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة

أبرز المواد
حرس الحدود يحتفل بتخريج (1385) خريجاً في ختام الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

حرس الحدود يحتفل بتخريج (1385) خريجاً في ختام الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

محليات
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

دولي

الشؤون الإسلامية تجهز 4800 جامعاً ومسجداً ومصلى لصلاة العيد بالرياض

الشؤون الإسلامية تجهز 4800 جامعاً ومسجداً ومصلى لصلاة العيد بالرياض
http://almnatiq.net/?p=981565
المناطق_واس

هيأَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض 3147 جامعاً و 971 مسجداً إضافياً مسانداً، و 682 مصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها .
وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس أن ذلك يأتي اتساقاً مع تعليمات الوزارة للتوسع في أعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات منعاً من التزاحم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية , مبيناً أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة في تمام الساعة ( 5:25 ) بمشيئة الله تعالى، وذلك حسب تقويم أم القرى .
وأفاد أن صلاة العيد ستقام في وسط مدينة الرياض بجامع الإمام تركي بن عبدالله، وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم, و مصلى العيد الكبير بشارع الملك فيصل , كما ستقام في عدد من المصليات المكشوفة بمدينة الرياض وهي: مصلى العيد بحي منفوحة القديمة, ومصلى العيد بحي الشفاء, ومصلى العيد بحي السويدي طريق عائشة رضي الله عنها, ومصلى العيد بالسويدي الغربي، وفي محافظة الدرعية مصلى ظهرة العودة, ومصلى العيد بعرقة الجديد, ومصلى العيد بسدوس, مؤكداً الحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة واصطحاب السجادة الخاصة، والتباعد الجسدي .

روابط ذات صلة

أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة

أمانة منطقة نجران تكثف عملها خلال إجازة عيد الفطر للحفاظ على الصحة العامة
في يومها العالمي .. سواحل المملكة موطن آمن للطيور المهاجرة

في يومها العالمي .. سواحل المملكة موطن آمن للطيور المهاجرة
ولي العهد يوجّه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض للضعفين بتخصيص 20 مليون متر مربع لبناء 53 ألف وحدة سكنية جديدة

ولي العهد يوجّه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض للضعفين بتخصيص 20 مليون متر مربع لبناء 53 ألف وحدة سكنية جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*