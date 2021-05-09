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مفتي عام المملكة: لعبة تصويت من يأخذ العيدية ” قمار وميسر”

مفتي عام المملكة: لعبة تصويت من يأخذ العيدية ” قمار وميسر”
http://almnatiq.net/?p=981576
المناطق_ الرياض

أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام بالمملكة بحرمة لعبة يتم تداولها بين كثير من الناس في أيام العيد.

ووجه سؤال لسماحته حول تداول الناس لعبة خلال أيام العيد وهي لعبة تصويت من يأخذ العيدية بحيث يدفع كل واحد مبلغ ويوضع أسماء الأشخاص وأعلى تصويت يأخذ المبلغ كاملا، فما حكم ذلك؟

وقد أجاب سماحته أن هذه الطريقة التي ذكرتها في سؤالك هي ” الميسر أو القمار”، وقد قال الله تعالى :” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”.

كما أوضح أن هذه الطريقة هي “عين القمار”، ولا تجوز المشاركة فيها، منوها أنه يوجد بديننا الكثير من وسائل الترفيه المباحة، دون الوقوع في الحرام.

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