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«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية وزخات من البرد على بعض المناطق

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية وزخات من البرد على بعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=981579
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية، الإثنين، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الإثنين، إن مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر بهطول أمطار رعدية، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأشار إلى أن أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، تبوك والحدود الشمالية، تتأثر بسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فأشار مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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