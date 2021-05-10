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أمانة عسير ترفع جاهزيتها استعدادا لإجازة عيد الفطر

أمانة عسير ترفع جاهزيتها استعدادا لإجازة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=981582
المناطق_واس

أعدت أمانة منطقة عسير خطة تشغيلية لنظافة الأسواق والمسالخ والميادين والشوارع الرئيسة، وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال أهالي مدينة أبها وزوارها طوال أيام عيد الفطر المبارك .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخطة توزعت ما بين أعمال التهيئة والنظافة لعدد من المواقع مثل: المسالخ وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة والميادين والشوارع الرئيسة، من خلال نشر فرق العمل والدوريات التي تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة العامة.
وأشار الحميدي إلى تغطية جميع الأسواق العامة والشعبية و الحدائق و الميادين بالقوى العاملة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من خلال زيادة عدد ساعات العمل، ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة وتعزيز عدد الحاويات بنحو 11 ألف حاوية مختلفة الأحجام .

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