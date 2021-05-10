أمير الجوف : تحل الذكرى الرابعة لبيعة سمو ولي العهد وبلادنا في عز ورفاه امتداداً لتحقيق الأحلام في هذا الوطن المعطاء

المناطق_الجوف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أصالة عن نفسه ونيابة عن أهـالي منطقـة الجـوف، أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكـات، لمقــام خـادم الحرمـين الشـريفين المـلك سـلمان بن عبد العزيز ـ أيـده الله ـ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفـاع – يحفظه الله -؛ بمناسبة حلول الذكـرى السنوية الرابعـة للبـيعـة المباركة وتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبد العــزيز ولاية العهـد.

وقال سموه بهذه المناسبة الكريمة: ” تحـل عليـنـا هـذه البيـعـة العزيزة على قلوبنـا في ذكراهــا الرابعة لهـذا العــام وبلادنا في عز ورفــاه وازدهــار، امتداداً لتحقيق الأحلام فـي هــذا الوطــن المعطـاء، عنـدما ترجمهـا سمو سـيـدي ولي العهـد في رؤيتـه الثاقـبة لـواقـع ملموس، مـن خلال عملـه الذي ال يتوقـف وجهـوده المتواصلة ووقـوفه سنداً وعوناً بعد الله عز وجل، لتحقيق تطلعات مولاي خادم الحرمين الشريفين .

وعبـر سموه الكريم عن المشاعر الغاليـة في أنفـس السعوديين تجاه ذكرى هذه البيعة التي أكـدت الولاء والطاعـة لخـادم الحرمـين الشريـفيـن وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله ، وتجلت من خلالها أسمى قـيـم الإخلاص والوفـاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة .

ونـوه الأمير فيصل بن نواف في هـذه المناسـبة الكريمـة لما تشـهده بلادنا ولله الحمد من نمو اقتصادي متسارع في مختلف المجالات وتطـور تنـموي ونهضة متقدمة بكافة القطاعات في هذا العهد الميمون، بتوجيهات ودعم لا محدود من قِبل خـادم الحرميـن الشريفين الملك سـلمان بن عبد العـزيز- أيده الله – ومتابعة مستمرة من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – الذي صاغ معالم رؤية 2030 ،ومهـد الطريق لتحقيق محاورها ومرتكزاتها؛ من أجل الوصول ببلادنا نحو التقدم والريادة على كافة المستويات.

وفي ختام حـديثه دعـا سـمو أمير منطقـة الجوف المـولى القـديـر عز وجـل أن يحفظ خادم الحرمـيـن الشـريفـين وسمو ولي عهـده الأمين، وأن يديم على بالدنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار .