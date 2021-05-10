جامعة بيشة تفتح القبول للطلاب والطالبات في ٢٤ ذي القعدة المقبل

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أعلنت جامعة بيشة اليوم خطة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هــ، الذي يبدأ يوم 24 من ذي القعدة المقبل حتى 30 من الشهر نفسه عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن خطة القبول حددت موعد إعلان الترشيح المبدئي للمرحلة الأولى بتاريخ 2 / 12 / 1442هـ، وأن يكون آخر موعد لتأكيد القبول لهذه المرحلة بتاريخ 3 / 12 / 1442هــ، على أن تُعلن النتائج النهائية للمقبولين بالمرحلة الأولى 4 / 12 / 1442هـ، وحددت موعد إعلان الترشيح المبدئي للمرحلة الثانية بتاريخ 5 / 12 / 1442هـ، وأن يكون آخر موعد لتأكيد القبول لهذه المرحلة بتاريخ 6 / 12 / 1442هـ، على أن تُعلن النتائج النهائية للمقبولين بالمرحلة الثانية بتاريخ 7 / 12 / 1442هـ، وسيتاح تغيير القبول على المقاعد الشاغرة يومي 17- 1442/12/18هـ.