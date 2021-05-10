بلدية الخبر تضع خطة لتكثيف أعمال النظافة الخبر في عيد الفطر المبارك

المناطق_فتحيه عبدالله

كثفت بلدية محافظة الخبر استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك ضمن حرصها لتوفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المدينة وزوارها، فيما يتولى أكثر من 1500 عامل على نظافة محافظة الخبر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن إدارة النظافة شكلت فرق طوارئ تعمل وفق برنامج عمل مخصص لهذه المناسبة من خلال تكثيف جهود النظافة بداية من تكثيف أعمال النظافة أمام ومحيط الجوامع ومصليات العيد، وكذلك زيادة عدد حاويات النفايات، وتشكيل فرق رقابية لضمان نظافة كافة الأحياء في مدينة الخبر، إضافة الى زيادة العمالة خلال الفترة المسائية على الطرق والحدائق والكورنيش والواجهة البحرية والأسواق والمناطق العامة.

وأضاف المهندس الزايدي أن أعمال الاستعدادات تتضمن رفع المخلفات وغسيل الحاويات وصيانتها ودهانها، وتنظيف اللوحات الإرشادية، وغسيل المجسمات والدوارات والأرصفة والمشايات، وغسيل ألعاب الأطفال، وتكثيف العمل على نظافة دورات المياه خاصة في الكورنيش والواجهة البحرية على مدار الساعة وتخصيص عمالة ثابته في دورات المياه، أما فيما يخص برنامج الكنس اليدوي فقد تم زيادة فترات العمل في الكورنيش والواجهة البحرية، والحدائق العامة والمنتزهات، مشيرا الى أنه تم وضع برنامج صيانة لدورات المياه حيث تم الانتهاء من صيانة جميع دورات المياه وتخصيص فرق طوارئ للصيانة على مدار الساعة.