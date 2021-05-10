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“الغذاء والدواء” تحذّر من شراء منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر

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“الغذاء والدواء” تحذّر من شراء منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر

“الغذاء والدواء” تحذّر من شراء منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر
http://almnatiq.net/?p=981607
المناطق_ الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء بعض منتجات التجميل مجهولة المصدر؛ لافتة إلى وجود احتمال تضمنها عناصر سامة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: “تجنبي شراء منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر، لضمان خلوّها من العناصر السامة”.

وأضافت أن منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر؛ قد يتم غشها بمادة هيدروكينون الدوائية، أو قد تحتوي على عنصر الزئبق أو مشتقات الكورتيكوستيرويد المحظورة.

ولفتت إلى أن هذه المواد قد تسبب تصبغات البشرة أو ظهور حب الشباب أو احمرار وجفاف الجلد.

ودعت الهيئة إلى التحقق من إدراج المنتجات قبل شرائها في قائمة منتجات التجميل المسجلة لدى الهيئة عبر تطبيق “طمني”.

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