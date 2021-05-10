احدث الأخبار

بلدية القريات جولات مكثفة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل عيد الفطر
أبرز المواد
 وزير الداخلية: أطلقنا برنامج «هدد» لتنظيم هواية الصيد بالصقور وإعادتها لمواطنها
أبرز المواد
 4 إجراءات مهمة حال انسكاب السوائل على الكمبيوتر المحمول
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل
أبرز المواد
 فرع وزارة الموارد البشرية بالحدود الشمالية ينفذ أمسية رمضانية بعنوان ” الجهود الوطنية لحماية الوطن “
أبرز المواد
 4 علامات مهمة تخبرك بانتهاء صلاحية الدواء.. تعرّف عليها
أبرز المواد
 رسميًّا.. الهلال يعلن تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريغا
أبرز المواد
 حذاء ذكي لفاقدي البصر .. طالع كيف يقودهم بطريقة مدهشة
منوعات
 الجمارك تحسم الجدل حول فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءاً من منتصف مايو
أبرز المواد
 20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من شراء منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر
أبرز المواد
 التكامل الشرعي والعلمي في رصد الأهلة على مر العصور .. والمملكة ترصد بدقة وشموليّة وبمترائين ثقات
أبرز المواد
بلدية القريات جولات مكثفة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل عيد الفطر

بلدية القريات جولات مكثفة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل عيد الفطر

أبرز المواد
وزير الداخلية: أطلقنا برنامج «هدد» لتنظيم هواية الصيد بالصقور وإعادتها لمواطنها

وزير الداخلية: أطلقنا برنامج «هدد» لتنظيم هواية الصيد بالصقور وإعادتها لمواطنها

أبرز المواد
4 إجراءات مهمة حال انسكاب السوائل على الكمبيوتر المحمول

4 إجراءات مهمة حال انسكاب السوائل على الكمبيوتر المحمول

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة: القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل

شرطة مكة المكرمة: القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل

أبرز المواد

20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام

20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=981610
المناطق_واس

تشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، بأكثر من (٢٠) ألف لتر من المطهرات والمعقمات، خلال شهر رمضان.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن عمليات تطهير وتعقيم الحواجز الأمنية كُثفت في المسجد الحرام؛ لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وزواره , مبيناً أن أعمال التطهير والتعقيم للحواجز البلاستيكية تقوم بها عدة فرق في جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، بحيث تصل في اليوم إلى (10) مرات، حيث يقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وتستهلك الحواجز البلاستيكية في كل عملية تطهير أكثر من (٢٠) ألف لتر من المطهرات والمعقمات.

روابط ذات صلة

بلدية القريات جولات مكثفة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل عيد الفطر

بلدية القريات جولات مكثفة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل عيد الفطر
وزير الداخلية: أطلقنا برنامج «هدد» لتنظيم هواية الصيد بالصقور وإعادتها لمواطنها

وزير الداخلية: أطلقنا برنامج «هدد» لتنظيم هواية الصيد بالصقور وإعادتها لمواطنها
4 إجراءات مهمة حال انسكاب السوائل على الكمبيوتر المحمول

4 إجراءات مهمة حال انسكاب السوائل على الكمبيوتر المحمول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*