احدث الأخبار

حذاء ذكي لفاقدي البصر .. طالع كيف يقودهم بطريقة مدهشة
منوعات
 الجمارك تحسم الجدل حول فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءاً من منتصف مايو
أبرز المواد
 20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من شراء منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر
أبرز المواد
 التكامل الشرعي والعلمي في رصد الأهلة على مر العصور .. والمملكة ترصد بدقة وشموليّة وبمترائين ثقات
أبرز المواد
 بلدية الخبر تضع خطة لتكثيف أعمال النظافة الخبر في عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 جامعة بيشة تفتح القبول للطلاب والطالبات في ٢٤ ذي القعدة المقبل
أبرز المواد
 تبرع سمو ولي العهد ب ١٠٠ مليون يحمل أبعاداً إنسانية تعكس مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بالقطاع غير الربحي
محليات
 أمير الجوف : تحل الذكرى الرابعة لبيعة سمو ولي العهد وبلادنا في عز ورفاه امتداداً لتحقيق الأحلام في هذا الوطن المعطاء
أبرز المواد
 إدارة المساجد بمحافظة طريف تعتمد 57 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر
أبرز المواد
 أمانة عسير ترفع جاهزيتها استعدادا لإجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 «الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية وزخات من البرد على بعض المناطق
أبرز المواد
حذاء ذكي لفاقدي البصر .. طالع كيف يقودهم بطريقة مدهشة

حذاء ذكي لفاقدي البصر .. طالع كيف يقودهم بطريقة مدهشة

منوعات
الجمارك تحسم الجدل حول فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءاً من منتصف مايو

الجمارك تحسم الجدل حول فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءاً من منتصف مايو

أبرز المواد
20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام

20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذّر من شراء منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر

“الغذاء والدواء” تحذّر من شراء منتجات تبييض البشرة مجهولة المصدر

أبرز المواد

حذاء ذكي لفاقدي البصر .. طالع كيف يقودهم بطريقة مدهشة

حذاء ذكي لفاقدي البصر .. طالع كيف يقودهم بطريقة مدهشة
http://almnatiq.net/?p=981613
المناطق_متابعات

أعلنت شركة نمساوية عن أول نسخة من حذاء ذكي يحتوي على أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لمساعدة فاقدي البصر ومن يعانون من ضعف في الرؤية.
و يستطيع الحذاء الجديد الذي أطلقت عليه الشركة اسم “إنومايك” اكتشاف العوائق والعقبات بمدى يصل إلى أربعة أمتار، ويهدف أن يكون أداة بديلة لعصا المشي التي مضى عليها عقود من الزمن.
ويعتمد الطراز المتاح حاليا على أجهزة استشعار لاكتشاف العوائق وتحذير مرتديها من خلال الاهتزاز وتنبيه صوتي على هاتف ذكي متصل بالبلوتوث.
وفي هذا الإطار، قال ماركوس رافر مدير الشركة التي صممت الحذاء إن “أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية على مقدمة الحذاء تكتشف العوائق حتى أربعة أمتار. ثم تقوم بتحذير مرتديها بالاهتزاز أو بالإشارات الصوتية، الأمر الذي يعمل بشكل جيد للغاية، وهو بالفعل يقدّم مساعدة كبيرة لهم”. كاشفا أن الشركة تقوم حاليا بتطوير الحذاء لإصدار نسخة أكثر تقدمًا يتضمن كاميرا مرتبطة بتقنيات الذكاء الصناعي، وذلك لمعرفة طبيعة العوائق والعقبات وليس اكتشافها فقط.
يذكر ان النسخة الحالية من الحذاء متاحة للبيع وهي مقاومة للماء وبسعر 3850 دولارا.

روابط ذات صلة

مفتي عام المملكة: لعبة تصويت من يأخذ العيدية ” قمار وميسر”

مفتي عام المملكة: لعبة تصويت من يأخذ العيدية ” قمار وميسر”
استشاري يوضح 7 أسباب مرضية لحرارة باطن القدمين

استشاري يوضح 7 أسباب مرضية لحرارة باطن القدمين
وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن في اليمن

وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*