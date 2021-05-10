الجمارك تحسم الجدل حول فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءاً من منتصف مايو

المناطق_ الرياض

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة، مساء اليوم، حقيقة فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءا من منتصف مايو.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: ” تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر من الرسوم الجمركية بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال، كما يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة”.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المتابعين جاء فيه: “تم تداول أنه اعتبارا من ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق 2021/5/17 أي شخص يحضر معه هدايا أو بضاعة من خارج المملكة لابد أن يدفع رسوم جمركية وضريبة”.

ووضعت الهيئة قائمة “التعرفة الجمركية المتكاملة” لمعرفة الرسوم الجمركية والإجراءات للسلع المستوردة.