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الجمارك تحسم الجدل حول فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءاً من منتصف مايو

الجمارك تحسم الجدل حول فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءاً من منتصف مايو
http://almnatiq.net/?p=981614
المناطق_ الرياض

 كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة، مساء اليوم، حقيقة فرض رسوم على الأغراض الشخصية بدءا من منتصف مايو.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: ” تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر من الرسوم الجمركية بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال، كما يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة”.

جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المتابعين جاء فيه: “تم تداول أنه اعتبارا من ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق 2021/5/17 أي شخص يحضر معه هدايا أو بضاعة من خارج المملكة لابد أن يدفع رسوم جمركية وضريبة”.

ووضعت الهيئة قائمة “التعرفة الجمركية المتكاملة” لمعرفة الرسوم الجمركية والإجراءات للسلع المستوردة.

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