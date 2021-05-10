4 علامات مهمة تخبرك بانتهاء صلاحية الدواء.. تعرّف عليها

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حذرت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج من تناول الأدوية بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، ليس فقط لكون الدواء يفقد مفعوله بتحلل المادة الفعالة فحسب، بل قد يؤدي إلى حدوث أضرار بالصحة أيضا في بعض الحالات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت “زيلربيرج” أنه يمكن الاستدلال على انتهاء تاريخ صلاحية الدواء من خلال ملاحظة العلامات التالية:

– الكريمات والمراهم تتحول إلى صورة سائلة ويتغير لونها.

– الأقراص يتغير لونها وتظهر بها شقوق.

– انتفاخ عبوة الدواء بشكل ملحوظ.

– انبعاث رائحة كريهة من الدواء.