فرع وزارة الموارد البشرية بالحدود الشمالية ينفذ أمسية رمضانية بعنوان ” الجهود الوطنية لحماية الوطن “

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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ،نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ،أمسية رمضانية افتراضية بعنوان “الجهود الوطنية لحماية الوطن وأبناءه أمنيا وفكريا “بمشاركة الشيخ خالد الجنيدي رئيس المحكمة العامة بالمنطقة ،والشيخ سعد شايم العنزي مستشار مدير فروع الشؤون الإسلامية بالمنطقة ،والعقيد خالد الشملاني مدير مركز عمليات الأمن العام بالحدود الشمالية ،ومدير العمليات بمكافحة المخدرات بالمنطقة الرائد إبراهيم النهاري.

وشهدت الأمسية حضور مميز حيث ناقش المشاركون عدد من المحاور الوطنية التي تعد منهج في التعامل والأهمية في خدمة الوطن والقيادة .