شرطة مكة المكرمة: القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (4) أشخاص، منهم مواطنان ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل في محافظة جدة وسرقة ثلاث خزائن بداخلها مبلغ مالي قدره (20,000) ريال، ومصوغات ذهبية وألماس، ومقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال، وتمت استعادة بعض المسروقات التي وجدت بحوزتهم، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.