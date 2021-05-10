بلدية القريات جولات مكثفة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل عيد الفطر

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أكملت بلدية محافطة القريات ، كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، وذلك بتكثيف جهودها والتركيز على النظافة العامة، وكذلك مراقبة المحلات وتكثيف الجولات الميدانية التفتيشية على محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات وصوالين الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وطرق تداول المواد الغذائية وكل ما يتعلق بصحة الإنسان وبما يكفل المصلحة العامة وفقاً للاجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق البروتوكلات المعتمدة .

وأوضحت بلدية القريات انه وفقاً لتوجيهات ومتابعة رئيس البلدية م. فهد العنزي ، أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام، وذلك بتكثيف جهودها خصوصاً في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين، ففي ادارة صحة البيئة كثفت بشكل متواصل الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، وذلك بالتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصا في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها وبتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه والباعة الجائلين وذلك لمراقبة ومتابعة كل مايتعلق بالصحة العامة.وتطبيق البرتوكولات الوقائية المعتمدة والاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩ ) .

كما أضافت البلدية أن القسم النسائي واصل جولات المراقبات على مراكز التزيين والمراكز التجارية بـ69 جولة خلال الاسبوع الحالي والتي نتج عنها انذار 25 مركز تجاري ومخالفة 3 اخرى ، وتطبيق مبادرة (ممتثل) بأهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا لتطبيق أقصى معايير السلامة العامة والوقائية وصحة البيئة.

وأهابت البلدية بالجميع التعاون معها وفي حال وجود ملاحظات الاتصال على طوارئ البلدية (940) لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى بهذا الخصوص.