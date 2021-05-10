نداء للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تونس

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وجهت سفارة المملكة في تونس،اليوم،نداء مهما للمواطنين السعوديين القادمين إلى تونس.

وقالت السفارة في بيان لها،اليوم، : “يسر سفاره المملكة العربيه السعوديه في الجمهوريه التونسيه أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهوريه التونسيه بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية

وهي على النحو التالي: أن يكون لدى الزائر لتونس شهاده تحليل سلبي (pcr) ولم يمضي عليه 72 ساعة،كما يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وادخال البيانات الشخصيه ورقم الرحله القادم عليها.

كما أكدت على أن هناك حجر اجباري للقادمين الى تونس في الفنادق التونسيه لمده سبعه أيام.

و شددت السفارة على وجوب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثه الآف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.