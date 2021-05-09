احدث الأخبار

صحة بيشة وبالتعاون مع التعليم تدشن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي إدارة التعليم
أبرز المواد
 الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني ” سهرة سحور”
دولي
 نداء للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تونس
أبرز المواد
 4 جامعات سعودية تتصدّر قائمة الجامعات الأفضل عالمياً والمراكز الأولى عربياً في تصنيف شنغهاي 2019 و2020
أبرز المواد
 الإطاحة بمواطن ارتكب 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في الرياض
أبرز المواد
 بلدية القريات جولات مكثفة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل عيد الفطر
أبرز المواد
 وزير الداخلية: أطلقنا برنامج «هدد» لتنظيم هواية الصيد بالصقور وإعادتها لمواطنها
أبرز المواد
 4 إجراءات مهمة حال انسكاب السوائل على الكمبيوتر المحمول
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل
أبرز المواد
 فرع وزارة الموارد البشرية بالحدود الشمالية ينفذ أمسية رمضانية بعنوان ” الجهود الوطنية لحماية الوطن “
أبرز المواد
 4 علامات مهمة تخبرك بانتهاء صلاحية الدواء.. تعرّف عليها
أبرز المواد
 رسميًّا.. الهلال يعلن تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريغا
أبرز المواد
صحة بيشة وبالتعاون مع التعليم تدشن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي إدارة التعليم

صحة بيشة وبالتعاون مع التعليم تدشن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي إدارة التعليم

أبرز المواد
الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني ” سهرة سحور”

الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني ” سهرة سحور”

دولي
نداء للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تونس

نداء للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تونس

أبرز المواد
4 جامعات سعودية تتصدّر قائمة الجامعات الأفضل عالمياً والمراكز الأولى عربياً في تصنيف شنغهاي 2019 و2020

4 جامعات سعودية تتصدّر قائمة الجامعات الأفضل عالمياً والمراكز الأولى عربياً في تصنيف شنغهاي 2019 و2020

أبرز المواد

الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني ” سهرة سحور”

الإقليم الكشفي العربي يختتم برنامجه الرمضاني ” سهرة سحور”
http://almnatiq.net/?p=981655
المناطق_ مبارك الدوسري

اختتمت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – اليوم  البرنامج الرمضاني ” سهرة سحور” الذي نظمته افتراضيا في موضوع “أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية” ، حيث شارك في الليلة الختامية 84 قائداً كشفياً وقائدة يمثلون 14 جمعية كشفية وهيئة وإتحاد كشفي من أعضاء المنظمة . 

وتضمنت السهرة هذه الليلة تقديم 12 نشيد فردي ، و9 أناشيد جماعية ، وتزويد المشاركين بموضوعات شملت الطريقة الصحيحة للأناشيد ، وكيفية يمكن أدائه بشكل أفضل ، وكيفية تعلم الأناشيد للمبتدئين، وكيف يمكن صقل الموهبة في ذلك المجال ، كما تم تزويد المشاركين بنشرة تتضمن التعريف بالأناشيد الفردية والجماعية، والفرق بينهما، وتقنيات الأداء، والأهداف ، والعناصر، وأهمية الأناشيد في الكشفية. 

وأوصى القائمين والمشاركين بالسهرة في ختامها بالعديد من التوصيات ومن أهمها تنظيم لقاءات عربية في المجال سنويا – حضوريا – او افتراضيا حسب الظروف ، وإصدار ادلة للأناشيد لجميع المراحل الكشفية،وعمل مسابقة للصيحات الكشفية ، والدعوة إلى تبنى الإقليم الكشفي العربي إنتاج اسطوانات مدمجة من أداء قادة وقائدات المراحل الموهوبين ، وتنظيم ورش متخصصة لضمان الارتقاء بهذا الجانب، وعمل مهرجان عربي للأنشودة الكشفية ، والاستعانة بذوي الخيرة من داخل وخارج الكشفية، والتوصية بتكوين فرقة موسيقية بكل جمعية كشفية عربية. 

روابط ذات صلة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
الإيسيسكو تعرب عن إدانتها الشديدة للانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الإيسيسكو تعرب عن إدانتها الشديدة للانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*