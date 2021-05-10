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صحة بيشة وبالتعاون مع التعليم تدشن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي إدارة التعليم

صحة بيشة وبالتعاون مع التعليم تدشن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي إدارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=981662
المناطق-بيشة

دشنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة وبالتعاون مع إدارة التعليم، انطلاق مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة بمدرسة الإمام البخاري ببيشة.

وأوضحت صحة بيشة أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا؛ ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبينت صحة بيشة ، أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفايروس كورونا، مشيراً إلى أن حملة التطعيم تمت وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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