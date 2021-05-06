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“الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم

“الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم

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“الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم

“الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم
http://almnatiq.net/?p=981671
المناطق- الرياض

احتفل الملازم/ عبدالعزيز بن أحمد الجريبي بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية الدفعة (٥٠) للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.
وقدّم الملازم/ عبدالعزيز الجريبي دعواته وأمنياته أن يعينه الله على أداء واجبه وأن يكون درعاً حصيناً لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صحيفة ”   المناطق  ” تقدم التهنئة للملازم/ الجريبي بمناسبة تخرجه وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

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