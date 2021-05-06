“الجريبي” يحتفل بتخرجه برتبة ملازم

المناطق- الرياض

احتفل الملازم/ عبدالعزيز بن أحمد الجريبي بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية الدفعة (٥٠) للدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.

وقدّم الملازم/ عبدالعزيز الجريبي دعواته وأمنياته أن يعينه الله على أداء واجبه وأن يكون درعاً حصيناً لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

صحيفة ” المناطق ” تقدم التهنئة للملازم/ الجريبي بمناسبة تخرجه وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.