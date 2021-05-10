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الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

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الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=981672
المناطق-فضه عطيف

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم الاثنين ١٤٤٢/٩/٢٨ هـ وحتى الجمعة الموافق ١٤٤٢/١٠/٢ هـ على أجزاء من مناطق المملكة .
وتتأثر جراءها مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، نجران ، مكة المكرمة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول ، بينما ستكون الأمطار متوسطه في مجملها على منطقة نجران.
كما ستتأثر مناطق ( المدينة المنورة ، القصيم ، حايل ، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ) بأمطار متوسطة في مجملها ، فيما ستتأثر ( المنطقة الشرقية ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.
وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن المديرية العامة تهيب بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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