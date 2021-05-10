وزير التعليم يشكل لجنة مختصة لوضع تصور عام لعودة التعليم حضورياً للعام الدراسي القادم

المناطق- الرياض

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الليلة الماضية قراراً بتشكيل لجنة مختصة لوضع تصور عام لعودة التعليم حضورياً مطلع العام الدراسي القادم؛ للتعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني.

وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة معالي النائب وعضوية معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار؛ ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني؛ ومعالي رئيس جامعة الملك سعود؛ ومعالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز؛ ومعالي رئيس جامعة الملك فيصل؛ونائب محافظة المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى؛ ووكيل الوزارة للتدريب العام؛ ووكيل الوزراة للتعليم الجامعي؛ ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية؛ ووكيل الوزارة للتعليم الأهلى الجامعى؛ ووكيل الوزارة للتعليم العام والأهلي.

و تتولى اللجنة مهاماً محددة تضمنت التحقق من جميع التنظيمات والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني والمهنى قبل بداية العام الدراسي؛ ومناقشة وتحديد الفئة المستهدفة من الطلبة للحضور؛ للخروج بتصور واضح حيال ذلك بجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي؛ وتحديد سيناريوهات العودة الحضورية والأدلة اللازمة للعودة بما فى ذلك عدم شمول الحضور لكل الطلبة.

وتضمن قرار وزير التعليم أن ترفع اللجنة توصيتها ومرئياتها خلال خمسة أيام من اليوم ليتم التوجيه حيال التنسيق على ضوء ذلك مع وزارة الصحة.

يذكر أن المقام السامي الكريم قد أصدر موافقته منذ عدة أيام على عودة التعليم حضورياً للعام الدراسي القادم للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة؛ وفق ما تتفق عليه وزارة الصحة والتعليم.