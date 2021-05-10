وزير التعليم: عودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس

المناطق- الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرار بعودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة وفق ما تتفق عليه وزارة الصحة والتعليم وبناءً على ما تقضيه مصلحة العمل.

وجاء القرار بناء على ما يلى

تشكيل لجنة إعداد تصور عام لعودة التعليم حضوريا ” التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنى برئاسة معالي النائب وعضوية كلا من

1: معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار

2: محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

3: معالي رئيس جامعة الملك سعود

4: معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز

5: معالي رئيس جامعة الملك فيصل

6: نائب محافظة المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى

7: وكيل الوزارة للتدريب العام