السفارة السعودية توضح للمواطنين اشتراطات السفر إلى المالديف

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أصدرت سفارة المملكة في المالديف، اليوم (الإثنين)، بيانًا أوضحت من خلاله اشتراطات السفر إلى جمهورية المالديف، ومنها وجود نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا “PCR” لمدة 96 ساعة، من عمر سنة فأكثر، حتى وأن كان المسافر محصنًا عبر أخذ اللقاحات المعتمدة.

وأكدت أيضا وجوب تعبئة نموذج إقرار صحة المسافر عبر بوابة “IMUGA” في القدوم والمغادرة، وإرفاق نتيجة الفحص على الرابط المخصص لذلك خلال 24 ساعة قبل موعد الوصول.

ونوهت بأنه في حال ثبوت إصابة أحد النزلاء بالمنتجعات أو الفنادق سيُلزم الجميع بعمل فحص “PCR”، وإذا كانت النتيجة إيجابية لأي زائر سيُطلب منه البقاء لمدة 14 يوما على نفقته الشخصية.