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قتلى وجرحى في انفجار حافلة جنوب أفغانستان

قتلى وجرحى في انفجار حافلة جنوب أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=981707
المناطق - وكالات:

أفادت السلطات الأفغانية صباح اليوم الاثنين بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بتفجير استهدف حافلة ركاب جنوبي البلاد.

وذكر غول إسلام سيال المتحدث باسم حاكم إقليم زابل أن الانفجار وقع في وقت متأخر من ليل الأحد، مضيفا أن 25 شخصا أصيبوا بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الحافلة تم استهدافها بقنبلة زرعت على جانب الطريق.

وفي حادث مماثل، لقي مدنيان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف حافلة في منطقة بول ماتاك في إقليم بروان صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤوليين صحيين.

وقال رئيس مستشفى بروان إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، وبينهم نساء وأطفال.

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