الاتصالات السعودية تطرح وظائف إدارية شاغرة

المناطق - الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف سياسات الموارد البشرية.

– محلل أول التصميم المؤسسي.

– مشرف التخطيط الوظيفي والحوكمة.

– أخصائي التطوير المؤسسي.

– مشرف الرقابة المالية.

– مشرف التخطيط ودعم الجودة.

– أخصائي التمكين التكنولوجي.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)