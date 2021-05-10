الدفاع المدني يكثف أعماله الرقابية في السيح

المناطق - واس:

كثفت إدارة الدفاع المدني بالخرج أعمالها الرقابية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لمتابعة مختلف المنشأت التجارية في السيح .



وتشتمل الخطة الرقابية على توزيع دوريات السلامة في الأسواق العامة وحول المولات والمجمعات التجارية، والتمركز في المواقع المزدحمة بالسيح لمواجهة زيادة حجم العمل وتعدد الانشطة، بهدف تقديم خدماتها ولسرعة مباشرة الحوادث، وتكثيف الأعمال الرقابية على جميع المطاعم والمطابخ ومواقع المستودعات الغذائية للتأكد من تطبيق شروط السلامة والالتزام بالشروط الواجب توافرها في مختلف الأنشطة التجارية.



كما تشمل الخطة الرقابية الفنادق والشقق المفروشة، للتأكد من توفر وسائل السلامة اللازمة ومخارج الطوارئ، وسلامة الشبكة الكهربائية، وتوفر طفايات الحريق في تلك المنشات حرصا على سلامة مرتاديها.