إليك عدة نصائح لتناول حلوى العيد دون مضاعفات

المناطق - الرياض:

حلوى العيد مثل الكحك والبسكويت من الأطعمة التي يقبل عليها الجميع في أيام العيد، لكن هناك بعض النصائح التي يجب على مرضى القلب اتباعها لتناول الكحك والبسكويت والشيكولاته وغيرها، حتى لا يصابوا بأي مضاعفات صحية لاسيما بعد انتهاء شهر رمضان.

ويرى الأطباء أن حلوى العيد تسبب أحياناً مشاكل صحية، منها عسر الهضم وانتفاخ البطن للشخص العادي بعد رمضان وساعات الصيام.

أما بالنسبة لمرضى القلب عند تناولهم كحك العيد يجب عليهم اتباع بعض النصائح ومنها الآتي:

1ـ تناول الحلوى والكحك بكميات صغيرة جدًا

2ـ يجب أن يكون الكحك معداً من زيوت خفيفة أو بقليل من الدهون

3 – يجب تقليل كميات السكر المضافة إليه أثناء تناوله

4ـ الكحك يتم تذوقه فقط وليس لتناول كميات كبيرة منه

5 ـ شرب كوب من الشاي الأخضر بعد تناوله