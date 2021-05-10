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قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى وتُخلف عشرات المصابين

قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى وتُخلف عشرات المصابين
http://almnatiq.net/?p=981724
المناطق - وكالات:

تمكنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، من اقتحام ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مخلفة عشرات الجرحى.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل ساحة المسجد الأقصى؛ ما أوقع إصابات بين صفوفهم.

كما احتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الإثنين ذكرى ما يسمّى “يوم توحيد القدس”؛ أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية منعها المستوطنين الذين بدأوا بالتجمُّع عند حائط البراق القريب، من الدخول إلى الباحات.

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محدّدة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.

ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازاً لمشاعرهم.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح.

وفقًا لوكالة الأنباء “الفرنسية”

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