غرفة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة العيد إلكترونيًا

المناطق - واس:

أعلنت غرفة جدة استمرار منصاتها الاجتماعية في تقديم خدمات الغرفة لعملائها من المنتسبين بمختلف درجاتهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك إلكترونياً، وذلك في إطار توظيفها للتقنية في مختلف أعمالها وتجويد مستوى خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال فيما يخص التصديقات على الوثائق، وإنهاء مختلف إجراءاتهم بهدف التسهيل عليهم، واختصار الوقت والجھد .



وأكدت الغرفة تفعيلها موقع التصديق الإلكتروني : https://eservices.jcci.org.sa/#/Login ، وموقع غرفة جدة الإلكتروني https://www.jcci.org.sa/Arabic/Pages/default.aspx ، وواتس اب أعمال غرفة جدة https://api.whatsapp.com/send?phone=966122398000 ، إلى جانب إطلاق منصات التواصل الاجتماعي تويتر – فيسبوك – انستقرام – لينكدان ، وذلك حفاظاً على مستوى تقديم الخدمات لكافة العملاء .



وشددت على دعمها توظيف التقنیة الإلكترونیة في خدمة قطاع الأعمال بمحافظة جدة من الشركات والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، من خلال التحول الرقمي، لأداء مختلف قطاعات الدولة، والأجهزة الحكومية والخاصة، حيث مضت الغرفة وضمن خططها الإستراتيجية لتطویر مختلف منظومة البرامج التقنیة ، والتي حققت معدلات أداء مرتفعة .



وبينت أن إطلاق الغرفة لخدماتها الإلكترونية، يراعي الحفاظ على مصالح قطاع الأعمال في ظل تجاوز عدد منتسبيها الـ130 ألف منتسب بمختلف درجاتھم، وتقدیم أرقى الخدمات المتمیزة لھم ، بسرعة وسھولة والحصول علیھا على مدار الساعة، مشيرةً إلى أنها تتخذ من مشروع التصدیق الإلكتروني ، نواة للعدید من الخدمات الإلكترونیة القادمة ، مما یحفز المنشآت إلى استخدام مثل ھذه التقنیة ومواكبة التطورات المتلاحقة في ھذا المجال .